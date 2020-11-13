Жозе Моуринью получил одноматчевую дисквалификацию в Лиге Европы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью был отстранен от участия в еврокубках на один матч.
Как сообщает Sky Sports, португалец был признан виновным в позднем старте гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Антверпеном» (0:1), состоявшегося 29 октября.
«Шпоры» были оштрафованы дисциплинарным органом УЕФА на € 25 тыс. за поздний старт, а также ещё на € 3 тыс. за нарушение правил экипировки.
УЕФА заявил, что дисквалификация Моуринью является условной, с испытательным сроком в один год, начиная с даты принятия решения.
«Тоттенхэм» набрал в трёх матчах шесть очков. Лондонцы занимают второе место в турнирной таблице группы J Лиги Европы. Лидирует как раз бельгийский «Антверпен» (6).
Жозе Моуринью – о матче с «Антверпеном»: в перерыве я хотел сделать 11 замен
Рекомендуем вам
- 13 ноября 2020
-
22:15
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:19
-
21:07
-
20:59
-
20:47
-
20:45
-
20:21
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:44
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:22
-
19:13
-
19:12
-
19:09
-
18:49
-
18:44
-
18:33
-
18:32
-
18:21
-
18:07
-
18:05
-
18:00
-
17:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам