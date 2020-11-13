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Жозе Моуринью получил одноматчевую дисквалификацию в Лиге Европы

Жозе Моуринью получил одноматчевую дисквалификацию в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью был отстранен от участия в еврокубках на один матч.

Как сообщает Sky Sports, португалец был признан виновным в позднем старте гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Антверпеном» (0:1), состоявшегося 29 октября.

«Шпоры» были оштрафованы дисциплинарным органом УЕФА на € 25 тыс. за поздний старт, а также ещё на € 3 тыс. за нарушение правил экипировки.

УЕФА заявил, что дисквалификация Моуринью является условной, с испытательным сроком в один год, начиная с даты принятия решения.

«Тоттенхэм» набрал в трёх матчах шесть очков. Лондонцы занимают второе место в турнирной таблице группы J Лиги Европы. Лидирует как раз бельгийский «Антверпен» (6).

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