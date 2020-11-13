Касильяс не включил Моуринью в список тренеров, с которых он собирается брать пример

Легендарный голкипер Икер Касильяс назвал трёх главных тренеров мадридского «Реала», которые могли бы вдохновить его на тренерскую карьеру.



На вопрос о том, на работе каких тренеров он будет основывать свою собственную тренерскую работу, 39-летний испанец ответил следующее: “Я думаю, что был бы больше похож на Зидана, Дель Боске или Анчелотти, хотя мой характер на поле отличался от каждого из них”, — цитирует Касильяса Football Espana.



В этом ответе не было никакого упоминания о Жозе Моуринью, который тренировал Касильяса в течение трёх сезонов с 2010 по 2013 годы. Это и не удивительно, поскольку португалец во время работы в Мадриде усадил Икера в запас.



Голкипер покинул «Реал» летом 2015 года, после словесных перепалок с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Однако этим летом появилась информация, что Касильяс ведёт переговоры о том, что он может вернуться в клуб в качестве консультанта.

Два медведя в мадридской берлоге За что Жозе Моуринью посадил в запас лучшего вратаря Испании, чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы Икера Касильяса?