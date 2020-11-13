Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Касильяс не включил Моуринью в список тренеров, с которых он собирается брать пример

Касильяс не включил Моуринью в список тренеров, с которых он собирается брать пример
Футбол / Англия 0

Легендарный голкипер Икер Касильяс назвал трёх главных тренеров мадридского «Реала», которые могли бы вдохновить его на тренерскую карьеру.

На вопрос о том, на работе каких тренеров он будет основывать свою собственную тренерскую работу, 39-летний испанец ответил следующее: “Я думаю, что был бы больше похож на Зидана, Дель Боске или Анчелотти, хотя мой характер на поле отличался от каждого из них”, — цитирует Касильяса Football Espana.

В этом ответе не было никакого упоминания о Жозе Моуринью, который тренировал Касильяса в течение трёх сезонов с 2010 по 2013 годы. Это и не удивительно, поскольку португалец во время работы в Мадриде усадил Икера в запас.

Голкипер покинул «Реал» летом 2015 года, после словесных перепалок с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Однако этим летом появилась информация, что Касильяс ведёт переговоры о том, что он может вернуться в клуб в качестве консультанта.

Два медведя в мадридской берлоге
За что Жозе Моуринью посадил в запас лучшего вратаря Испании, чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы Икера Касильяса?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020