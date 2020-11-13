Касильяс не включил Моуринью в список тренеров, с которых он собирается брать пример

Легендарный голкипер Икер Касильяс назвал трёх главных тренеров мадридского «Реала», которые могли бы вдохновить его на тренерскую карьеру.
На вопрос о том, на работе каких тренеров он будет основывать свою собственную тренерскую работу, 39-летний испанец ответил следующее: “Я думаю, что был бы больше похож на Зидана, Дель Боске или Анчелотти, хотя мой характер на поле отличался от каждого из них”, — цитирует Касильяса Football Espana.
В этом ответе не было никакого упоминания о Жозе Моуринью, который тренировал Касильяса в течение трёх сезонов с 2010 по 2013 годы. Это и не удивительно, поскольку португалец во время работы в Мадриде усадил Икера в запас.
Голкипер покинул «Реал» летом 2015 года, после словесных перепалок с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Однако этим летом появилась информация, что Касильяс ведёт переговоры о том, что он может вернуться в клуб в качестве консультанта.
- 13 ноября 2020
-
22:15
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:19
-
21:07
-
20:59
-
20:47
-
20:45
-
20:21
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:44
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:22
-
19:13
-
19:12
-
19:09
-
18:49
-
18:44
-
18:33
-
18:32
-
18:21
-
18:07
-
18:05
-
18:00
-
17:59