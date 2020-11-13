Форвард «Наполи» Осимхен получил травму в матче сборной Нигерии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил неприятную травму в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Осимхен, выступающий за сборную Нигерии, не смог доиграть до конца матч со сборной Сьерра-Леоне.

Осимхен покинул поле на 87-й минуте. Форвард вёл борьбу за мяч с защитниками соперника, после чего упал. Во время падения нападающий неудачно подставил руку, повредив запястье. Осимхена уводили с поля врачи, а форвард не мог скрыть болезненных ощущений.

Встреча закончилась со счётом 4:4. Ещё в первом тайме нигерийцы забили четыре мяча, но не сумели удержать преимущество. Перед перерывом гости отыграли один мяч, а во втором тайме сумели уйти от поражения. Два гола футболисты из Сьерра-Леоне забили в последние 10 минут. Осимхен стал автором одного из голов сборной Нигерии.