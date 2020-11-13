Форвард «Сочи» Дуганджич рассказал о клубе мечты

Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич ответил на вопрос, в каком клубе он хотел бы играть и почему.

«С самого детства я большой болельщик лондонского «Арсенала». С 8-10 лет я всегда следил за ними. В 2004 году «Арсенал» прошёл сезон без поражений, а в составе блистали такие топовые игроки, как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп. Я начал болеть за них тогда и до сих пор являюсь их болельщиком. Это клуб моей мечты, без сомнений», — цитирует Дуганджича пресс-служба сочинского клуба.

В прошлом сезоне Дуганджич провёл за «Ботошани» 13 матчей в рамках чемпионата Румынии, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 1 результативную передачу. В новом сезоне на его счету 2 гола и результативная передача в 5 играх. В нынешнем сезоне РПЛ провёл два матча.