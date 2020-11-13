Заболевшие коронавирусом игроки сборной Украины могут остаться в Германии на карантин

Четыре игрока сборной Украины и администратор команды за сутки до матча Лиги наций со сборной Германии получили положительные результаты теста на коронавирус, сообщает сайт украинской федерации футбола. Завтра, 14 ноября, украинцы пройдут тестирование ещё раз. В случае если не возникнет ещё одной вспышки инфекции, УЕФА не будет отменять матч в Лейпциге.



Как сообщает Meta-ratings.com.ua, заразившиеся игроки сборной изолированы в отеле, где проживает команда. Вопрос их дальнейшего пребывания в Германии будет решаться в субботу специальной медицинской службой УЕФА совместно с правительственными службами Германии. По местным предписаниям медицинского протокола человек, сдавший положительный тест на коронавирус в Германии, обязан остаться по месту пребывания на самоизоляции на 15 ближайших дней. Однако украинская делегация будет просить немецкую сторону разрешить в виде исключения Андрею Ярмоленко, Виктору Цыганкову, Виктору Коваленко и Сергею Сидорчуку покинуть территорию Германии.



В схожей ситуации сборная Украины оказалась перед товарищеским матчем во Франции в октябре. Тогда власти Франции разрешили заболевшим Панькиву и Лунину покинуть страну. Вратарь «Реала» на автомобиле был доставлен в Мадрид, а голкипер «Александрии» вернулся на Украину со сборной на самолёте.

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