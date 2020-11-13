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Правительство проведёт виртуальный саммит по будущему английского футбола

Правительство проведёт виртуальный саммит по будущему английского футбола
Футбол / Англия 0

Во вторник, 17 ноября, правительство Великобритании проведёт виртуальный саммит по будущему английского футбола, на котором будет обсуждаться ряд вопросов, стоящих перед игрой.

Как сообщает BBC, на саммите будет обсуждаться потенциальное возвращение болельщиков на стадионы в Англии, реформа управления и распределения финансов, социальное равенство и расовое разнообразие, а также вопросы, связанные с женским футболом.

К участию была приглашена группа лидеров и заинтересованных сторон со всего мира. Переговоры будет вести министр культуры Оливер Дауден. Эти слушания призваны сблизить различные футбольные власти после периода напряжённости, связанной с проблемами, возникшими из-за пандемии.

К участию были приглашены руководители Футбольной ассоциации Англии, английской Премьер-лиги, Английской футбольной лиги, Национальной лиги, Ассоциации профессиональных футболистов, а также представители болельщиков.

Встреча проходит на фоне беспрецедентного финансового кризиса в английском футболе, во время которого болельщики с марта 2020 года не могут посещать матчи профессиональных клубов.

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