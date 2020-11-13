Правительство проведёт виртуальный саммит по будущему английского футбола

Во вторник, 17 ноября, правительство Великобритании проведёт виртуальный саммит по будущему английского футбола, на котором будет обсуждаться ряд вопросов, стоящих перед игрой.



Как сообщает BBC, на саммите будет обсуждаться потенциальное возвращение болельщиков на стадионы в Англии, реформа управления и распределения финансов, социальное равенство и расовое разнообразие, а также вопросы, связанные с женским футболом.



К участию была приглашена группа лидеров и заинтересованных сторон со всего мира. Переговоры будет вести министр культуры Оливер Дауден. Эти слушания призваны сблизить различные футбольные власти после периода напряжённости, связанной с проблемами, возникшими из-за пандемии.



К участию были приглашены руководители Футбольной ассоциации Англии, английской Премьер-лиги, Английской футбольной лиги, Национальной лиги, Ассоциации профессиональных футболистов, а также представители болельщиков.



Встреча проходит на фоне беспрецедентного финансового кризиса в английском футболе, во время которого болельщики с марта 2020 года не могут посещать матчи профессиональных клубов.

АПЛ потеряла кучу денег из-за пандемии. Но топ-клубы этого почти не ощутили Как такое может быть?