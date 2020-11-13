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Луис Альберто: «Лацио» покупает частный самолёт, а нам не платят

Луис Альберто: «Лацио» покупает частный самолёт, а нам не платят
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто прокомментировал появление нового частного самолета в клубе, хавбек раскритиковал действия президента клуба Клаудио Лотито.

«Я видел самолёт, но за него должны заплатить мы. Они покупают вещи, а нам не платят. Всё очень хорошо, но когда мы будем разбираться с людьми, которые находятся внутри клуба?" — цитирует Альберто Football Italia.

Вероятнее всего, 28-летний футболист ссылается на то, что их зарплаты были сокращены во время пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что «Лацио» подозревают в фальсификации документов и халатном отношении к распространению инфекции. Федерация футбола начала дисциплинарное расследование. Если будет подтверждена вина, с клуба могут снять от одного до трёх очков в Серии А. В настоящее время «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

С «Лацио» могут снять три очка в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус
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