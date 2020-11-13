«Барселона» потеряла не менее € 25 млн из-за саги с Лионелем Месси

«Барселона» понесла серьёзные финансовые потери из-за трансферной саги с Лионелем Месси. Как сообщает EFE со ссылкой на известного испанского аналитика, каталонский клуб не досчитался как минимум € 25 млн, которые сине-гранатовые должны были получить от нового спонсорского соглашения с компанией Rakuten.
Стороны подписали новое соглашение, по которому «Барселона» получила € 30 млн и дополнительные бонусы. Но изначально предполагалось, что новое соглашение принесёт команде € 55 млн.
«Финансовые возможности компаний уменьшились по всему миру. Но это сокращение на € 30 млн связано не с финансовым положением японской компании, а с ситуацией с Месси», — говорится в статье.
Летом 2020 года Месси объявил, что хочет покинуть «Барселону». В итоге аргентинец решил остаться в клубе.
- 13 ноября 2020
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