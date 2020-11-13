Молодёжная сборная России проиграла Венгрии в товарищеском матче

Сегодня, 13 ноября, состоялся товарищеский матч молодёжных сборных Венгрии и России. Встреча прошла на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» в Секешфехерваре (Венгрия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 52-й минуте встречи — гол забил полузащитник Норберт Сендреи с пенальти. На 90-й минуте преимущество своей команды удвоил Тамаш Киш.

За команду Михаила Галактионова дебютировали пять игроков: защитник Максим Ненахов, полузащитники Даниил Куликов, Солтмурад Бакаев, Михаил Игнатов и Дмитрий Рыбчинский.

Следующий контрольный матч российская команда проведёт со сборной Словении. Встреча состоится 17 ноября в Мариборе.

Молодёжная сборная России, набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 5 квалификации Евро-2021, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Соперниками команды по группе являются сборные Польши (17), Болгарии (15), Сербии (12), Эстонии (5) и Латвии (4).