Президент Серии А назвал сумму, которую лига потеряет в 2020 году из-за коронавируса

Президент Серии А Паоло Даль Пино назвал сумму, которую лига потеряет в 2020 году из-за коронавируса.
«Возобновление чемпионата — это большой успех. Ситуация очень серьёзная. С февраля по декабрь Серия А потеряет в целом € 600 млн, из которых € 400 млн — потери от билетов и € 200 млн спонсорских. COVID может способствовать внесению изменений в бизнес-модель лиги, несмотря на трудное время.
Обсуждение создания фондов прямых инвестиций началось ещё до пандемии, и мы находимся на финальной стадии переговоров. Цель состоит в том, чтобы создать бюджет для Серии А, который поможет лиге в долгосрочной перспективе», — цитирует Даль Пино Football Italia со ссылкой на SportMediaset.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Чемпионат Италии был приостановлен в марте 2020 года, возобновился в июне.
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