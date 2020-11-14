Вильмар Барриос получил травму в матче за сборную Колумбии
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил повреждение в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу сборных Колумбии и Уругвая и покинул поле на 32-й минуте, уступив место Луису Диасу. Матч продолжается в эти минуты, уругвайцы ведут в счёте — 2:0.
В минувшем сезоне Барриос принял участие в 35 матчах за «Зенит», 26 из которых были сыграны в Российской Премьер-Лиге, и забил 1 мяч. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/2020 петербургская команда стала чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.
В сезоне-2020/2021 колумбиец вышел на поле 12 раз в Российской Премьер-Лиге и отдал одну голевую передачу. «Зенит» (30) находится на втором месте в турнирной таблице.
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