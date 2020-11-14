Мальдини: игра в Серии А становится более открытой, сказывается отсутствие зрителей
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о результатах в Серии А. По словам Мальдини, в нынешнем сезоне команды действуют более открыто.
«Результаты в лиге меняются, игра получается более открытой. Отсутствие зрителей, безусловно, сказывается. Некоторые говорят, что мы лидируем именно из-за отсутствия болельщиков, но я считаю, что всё наоборот. Нам их не хватает.
Очень неприятно, что нет фанатов. Эмоции связаны с присутствием на трибунах болельщиков. Мне не хватает этого напряжения и энергетики», — цитирует Мальдини Football Italia.
«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Россонери» набрали 17 очков в семи матчах. Второе место занимает «Сассуоло», отстающий от «Милана» на два очка.
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