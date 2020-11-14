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Хавбек «Интера» Брозович заразился коронавирусом в сборной Хорватии вслед за Видой

Хавбек «Интера» Брозович заразился коронавирусом в сборной Хорватии вслед за Видой
Футбол / Прочие турниры 0

27-летний полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович заразился коронавирусом, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу «шашечных».

Напомним, что 31-летний защитник сборной Хорватии Домагой Вида 11 ноября вышел на поле в стартовом составе на товарищеский матч с Турцией (3:3), имея положительный тест на COVID-19, однако об этом стало известно лишь в перерыве матча. Опасения медицинского штаба подтвердились, и, несмотря на его замену на 46-й минуте встречи, тестирование одного из его партнёров, коим оказался Брозович, дало положительный результат.

«Тестирование показало два положительных результата – одного из сотрудников национальной сборной Хорватии и полузащитника Марсело Брозовича. Оба были немедленно изолированы от остальных членов сборной. «Интер» уже проинформирован о случившемся», — говорится в заявлении сборной.

В текущем сезоне Марсело Брозович принял участие в 10 играх за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом.

Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча Турция — Хорватия
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