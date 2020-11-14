Сборная Колумбии в матче с Уругваем повторила антирекорд 82-летней давности

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 2-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022, в котором сборная Уругвая уверенно обыграла сборную Колумбии со счётом 3:0.
Как отмечает AlexisChip в «твиттере», сборная Колумбии потерпела самое крупное домашнее поражение в официальном матче, повторив антирекорд 82-летней давности. В товарищеских встречах за это время случилось лишь два прецедента – в 1970 году колумбийцы уступили Англии со счётом 0:4, а в 1980 – Польше – 1:4.
Напомним, что после 3 туров группового квалификационного раунда отбора к ЧМ-2022 у сборной Колумбии в активе 4 набранных очка, добытых в играх с Венесуэлой (3:0) и Чили (2:2). В следующем туре Колумбия сыграет на выезде с Эквадором.
- 14 ноября 2020
-
01:51
-
01:35
-
01:22
-
00:52
-
00:48
-
00:39
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:21
-
23:19
-
23:04
-
22:15
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:19
-
21:07
-
20:59
-
20:47
-
20:45
-
20:21
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:44