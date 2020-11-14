Сборная Колумбии в матче с Уругваем повторила антирекорд 82-летней давности

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 2-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022, в котором сборная Уругвая уверенно обыграла сборную Колумбии со счётом 3:0.

Как отмечает AlexisChip в «твиттере», сборная Колумбии потерпела самое крупное домашнее поражение в официальном матче, повторив антирекорд 82-летней давности. В товарищеских встречах за это время случилось лишь два прецедента – в 1970 году колумбийцы уступили Англии со счётом 0:4, а в 1980 – Польше – 1:4.

Напомним, что после 3 туров группового квалификационного раунда отбора к ЧМ-2022 у сборной Колумбии в активе 4 набранных очка, добытых в играх с Венесуэлой (3:0) и Чили (2:2). В следующем туре Колумбия сыграет на выезде с Эквадором.