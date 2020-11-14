Усэйн Болт: Криштиану Роналду выиграл бы меня в забеге. Для меня он суператлет

34-летний ямайский легкоатлет, 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, Усэйн Болт поделился мнением о физической форме 35-летнего нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Я думаю, что в забеге Криштиану Роналду выиграл бы меня в забеге, потому что он по-прежнему продолжает карьеру.
Криштиану много работает каждый день, лично для меня он суператлет. Он всегда на вершине своего вида спорта. Он усердно и сосредоточенно работает каждый день. Думаю, сейчас он быстрее меня», — цитирует Болта Marca.
В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 5 встреч за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Всего за карьеру в 855 матчах португалец забил 644 гола и отдал 223 голевые передачи.
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