Артуро Видаль вошёл в список лучших бомбардиров Чили в отборочных играх ЧМ

В Сантьяго (Чили) на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в эти минуты проходит матч 3-го тура отборочного этапа групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Чили и Перу. К началу 2-го тайма хозяева ведут со счётом 2:0.
Как сообщает MisterChip в «твиттере», 33-летний полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль, отметившийся дублем в этой встрече, стал 4-м игроком чилийцев, которому удалось забить не менее 15 голов в матчах отборочного цикла к чемпионату мира. Больше него забивали только Алексис Санчес (16), Иван Саморано (17) и Марсело Салас (18).
Среди других сборных Южной Америки ближе всего к этому списку сборная Уругвая, у которой 3 игрока покоривших отметку в 15 голов.
В текущем сезоне за «Интер» Артуро Видаль провёл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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