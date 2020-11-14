Боатенг: удивлён, что «Бавария» не собирается продлевать мой контракт
Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал новость о том, что клуб не будет продлевать его контракт.
«Никто ко мне не обращался, никто со мной ничего не обсуждал. Я не имел об этом ни малейшего представления и удивился. Мне кажется, что тренер и команда меня ценят. Остальное будет видно», — приводит слова Боатенга Süddeutsche Zeitung.
В услугах Боатенга заинтересованы три представителя английской Премьер-лиги – «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Все три клуба базируются в Лондоне.
Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту». В сборную Германии вызывался с 2009 по 2019 год. С национальной командой Жером стал чемпионом мира в 2014 году.
Источник: Жером Боатенг летом бесплатно покинет «Баварию». Им интересуются три клуба АПЛ
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