Владимир Быстров — о шантаже Дзюбы: слишком много просили, нужно было поменьше просить
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию, в которой оказался нападающий Артём Дзюба.
«Нужно позвать Дзюбу в студию и у него спросить о всей этой ситуации, которая с ним произошла. Мы можем судить только со стороны, и то это неофициальная информация. Если просили, то слишком много просили, нужно было поменьше просить.
Что нужно делать в такой ситуации? Видео не посылать куда не надо и не хранить в телефоне», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что у Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в Интернет. При этом личность шантажиста известна и 32-летнему форварду, и правоохранительным органам. Более того, Артём встречался с этим человеком и записал разговор.
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