Защитника «Баварии» Альфонсо Дэвис получил футболку «ПСЖ» в подарок на день рождения, 2 ноября ему исполнилось 20 лет. Его возлюбленная Джордин Уитема, футболистка «Пари Сен-Жермен», подарила игроку футболку французского клуба со своей фамилией. Альфонсо понравился такой подарок, поэтому он сразу надел футболку, что можно увидеть на канале Jordyn & Alphonso в YouTube, который ведёт пара.



20-летний Альфонсо — выходец из Либерии. В раннем возрасте он вместе с родителями переехал в Канаду. Карьеру начал в клубе MLS «Ванкувер Уайткэпс», откуда в 2019 году перешёл в «Баварию». В составе мюнхенского клуба, помимо Лиги чемпионов, Дэвис дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии. В сезоне-2020/2021 защитник провёл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 80 млн.

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