Защитника «Баварии» Альфонсо Дэвис получил футболку «ПСЖ» в подарок на день рождения, 2 ноября ему исполнилось 20 лет. Его возлюбленная Джордин Уитема, футболистка «Пари Сен-Жермен», подарила игроку футболку французского клуба со своей фамилией. Альфонсо понравился такой подарок, поэтому он сразу надел футболку, что можно увидеть на канале Jordyn & Alphonso в YouTube, который ведёт пара.
20-летний Альфонсо — выходец из Либерии. В раннем возрасте он вместе с родителями переехал в Канаду. Карьеру начал в клубе MLS «Ванкувер Уайткэпс», откуда в 2019 году перешёл в «Баварию». В составе мюнхенского клуба, помимо Лиги чемпионов, Дэвис дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии. В сезоне-2020/2021 защитник провёл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 80 млн.
- 14 ноября 2020
-
11:48
-
11:45
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:04
-
10:47
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
10:03
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
08:26
-
07:03
-
06:44
-
06:18
-
05:36
-
03:59
-
03:50
-
03:28
-
03:15
-
02:54
-
01:51
-
01:35
-
01:22
-
00:52
-
00:48
-
00:39
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2020
-
23:55
-
23:54