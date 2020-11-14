Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Иван Обляков — о дебюте в сборной России: не удалось выиграть, но всё ещё впереди

Иван Обляков — о дебюте в сборной России: не удалось выиграть, но всё ещё впереди
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился эмоциями от дебюта за национальную команду.

«Это приятно, конечно. Отличные эмоции, невероятные. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть, но я думаю, что всё ещё впереди.

Я должен был больше обострять игру, бить по воротам. Молдова очень низко оборонялась. Центр был насыщенный, тяжело было проходить. Между линиями не всё получалось, было мало возможностей пройти через центр.

У Молдавии опытные игроки. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Могли сыграть чуть лучше, где-то не хватало завершающего паса и удара», — сказал Обляков в интервью пресс-службе сборной России.

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Место в воротах занял Гильерме.

Евсеев: в сборной с Молдавией сыграли трое бывших игроков «Уфы». Это всё работа Газизова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020