Иван Обляков — о дебюте в сборной России: не удалось выиграть, но всё ещё впереди

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился эмоциями от дебюта за национальную команду.



«Это приятно, конечно. Отличные эмоции, невероятные. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть, но я думаю, что всё ещё впереди.



Я должен был больше обострять игру, бить по воротам. Молдова очень низко оборонялась. Центр был насыщенный, тяжело было проходить. Между линиями не всё получалось, было мало возможностей пройти через центр.



У Молдавии опытные игроки. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Могли сыграть чуть лучше, где-то не хватало завершающего паса и удара», — сказал Обляков в интервью пресс-службе сборной России.

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Место в воротах занял Гильерме.