Заседание по делу Анчелотти об уклонении от уплаты налогов в Испании отложено

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти обвиняется в налоговом мошенничестве во время работы в мадридском «Реале», сообщает EFE.



По информации источника, 61-летний итальянский специалист обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании в 2014 и 2015 годах, из-за чего казна страны недосчиталась € 1,06 млн. Накануне Анчелотти должен был явиться в суд для дачи показаний, однако он подал прошение об отсрочке, которое было удовлетворено.



Напомним, Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянского специалиста клуб в 2014 году выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2019 году Анчелотти возглавил «Эвертон». До этого специалист работал в «Наполи», мюнхенской «Баварии», «Пари Сен-Жермен», лондонском «Челси» и других клубах.

Карло Анчелотти обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 1 млн