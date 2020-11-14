Заседание по делу Анчелотти об уклонении от уплаты налогов в Испании отложено

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти обвиняется в налоговом мошенничестве во время работы в мадридском «Реале», сообщает EFE.
По информации источника, 61-летний итальянский специалист обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании в 2014 и 2015 годах, из-за чего казна страны недосчиталась € 1,06 млн. Накануне Анчелотти должен был явиться в суд для дачи показаний, однако он подал прошение об отсрочке, которое было удовлетворено.
Напомним, Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянского специалиста клуб в 2014 году выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2019 году Анчелотти возглавил «Эвертон». До этого специалист работал в «Наполи», мюнхенской «Баварии», «Пари Сен-Жермен», лондонском «Челси» и других клубах.
- 14 ноября 2020
-
11:48
-
11:45
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:04
-
10:47
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
10:03
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
08:26
-
07:03
-
06:44
-
06:18
-
05:36
-
03:59
-
03:50
-
03:28
-
03:15
-
02:54
-
01:51
-
01:35
-
01:22
-
00:52
-
00:48
-
00:39
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2020
-
23:55
-
23:54