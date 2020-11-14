«Локомотив» предлагал € 12 млн за защитника «Страсбурга»

«Локомотив» мог приобрести защитника «Страсбурга» Мохамеда Симакана в минувшее трансферное окно, сообщает le10sport.



По информации источника, перед закрытием трансферного окна «железнодорожники» предлагали «Страсбургу» за 20-летнего французского футболиста € 12 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. Помимо «Локомотива» защитником интересовался «Милан», предлагая € 12 млн плюс € 2 млн бонусами, однако оба клуба получили отказ.



В нынешнем сезоне Симакан принял участие в 10 матчах за «Страсбург» по всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. «Страсбург» набрал 6 очков в 10 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (24).