Федун: смерть Джигарханяна — большая утрата для «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Джигарханян, который был болельщиком «Спартака», умер сегодня, 14 ноября, на 86-м году жизни.



«Знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память», — приводит слова Федуна ТАСС.

«Ушел из жизни Армен Джигарханян — выдающийся советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, преданный болельщик нашего клуба. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбим вместе со всеми поклонниками его яркого таланта», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».