Федун: смерть Джигарханяна — большая утрата для «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Джигарханян, который был болельщиком «Спартака», умер сегодня, 14 ноября, на 86-м году жизни.
«Знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память», — приводит слова Федуна ТАСС.
«Ушел из жизни Армен Джигарханян — выдающийся советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, преданный болельщик нашего клуба. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбим вместе со всеми поклонниками его яркого таланта», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».
- 14 ноября 2020
-
13:29
-
12:54
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:24
-
12:12
-
11:48
-
11:45
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:04
-
10:47
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
10:03
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
08:26
-
07:03
-
06:44
-
06:18
-
05:36
-
03:59
-
03:50
-
03:28
-
03:15
-
02:54
-
01:51
-
01:35
-
01:22