«Манчестер Юнайтед» не намерен возвращать Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» не планирует повторно подписывать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, несмотря на недавние слухи о возможных переговорах, сообщает Manchester Evening News. Клуб смущает трансферная стоимость и возможная зарплата форварда.
Напомним, появилась информация, что клуб связался с Криштиану и португалец изучает предложение. При этом «Ювентус» готов вести переговоры о трансфере, если игрок захочет уйти.
Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С манкунианцами завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов. В ходе карьеры Криштиану защищал также цвета «Спортинга» и мадридского «Реала». В «Ювентус» перешёл в 2018 году.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 4 матчах итальянской Серии А забил 6 мячей (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 14 ноября 2020
-
13:29
-
12:54
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:24
-
12:12
-
11:48
-
11:45
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:04
-
10:47
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
10:03
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
08:26
-
07:03
-
06:44
-
06:18
-
05:36
-
03:59
-
03:50
-
03:28
-
03:15
-
02:54
-
01:51
-
01:35
-
01:22