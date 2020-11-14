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«Манчестер Юнайтед» не намерен возвращать Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» не намерен возвращать Криштиану Роналду
Футбол / Италия 0

«Манчестер Юнайтед» не планирует повторно подписывать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, несмотря на недавние слухи о возможных переговорах, сообщает Manchester Evening News. Клуб смущает трансферная стоимость и возможная зарплата форварда.

Напомним, появилась информация, что клуб связался с Криштиану и португалец изучает предложение. При этом «Ювентус» готов вести переговоры о трансфере, если игрок захочет уйти.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С манкунианцами завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов. В ходе карьеры Криштиану защищал также цвета «Спортинга» и мадридского «Реала». В «Ювентус» перешёл в 2018 году.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 4 матчах итальянской Серии А забил 6 мячей (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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