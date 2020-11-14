«Манчестер Юнайтед» не намерен возвращать Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» не планирует повторно подписывать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, несмотря на недавние слухи о возможных переговорах, сообщает Manchester Evening News. Клуб смущает трансферная стоимость и возможная зарплата форварда.



Напомним, появилась информация, что клуб связался с Криштиану и португалец изучает предложение. При этом «Ювентус» готов вести переговоры о трансфере, если игрок захочет уйти.



Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С манкунианцами завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов. В ходе карьеры Криштиану защищал также цвета «Спортинга» и мадридского «Реала». В «Ювентус» перешёл в 2018 году.



В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 4 матчах итальянской Серии А забил 6 мячей (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Криштиану Роналду хочет остаться в «Ювентусе» до окончания срока контракта