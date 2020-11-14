Фабрегас: Артета пытается найти свою команду в «Арсенале». Ему нужно время

Бывший игрок лондонского «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.



«Послушайте, это переходный период. У Микеля есть идеи, но на их воплощение нужно время. Проблема в том, у тренера нет времени. Команда проигрывает три матча, и все просят голову тренера. Знаю, работа тренера тяжела, потому что воплощать свои идеи в условиях стремительно развивающегося футбола непросто. Все хотят побеждать, есть давление со стороны совета директоров, болельщиков и игроков. И тренер находится в этой ситуации каждый божий день.



Артета пытается найти свою команду. У „Арсенала“ есть лучшие футболисты, но, возможно, им нужно ещё немного времени. Артета — лидер, он многое знает о футболе. Он учился у одного из лучших тренеров в истории, Хосепа Гвардиолы. Думаю, это не прошло даром», — приводит слова Фабрегаса 90min.