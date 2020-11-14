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У Криштиану Роналду 10 голов с игры в последних 10 матчах за сборную, у Лионеля Месси — 0

У Криштиану Роналду 10 голов с игры в последних 10 матчах за сборную, у Лионеля Месси — 0
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 10 последних матчах в составе национальной команды забил 10 мячей с игры. За такой же отрезок у форварда «Барселоны» Лионеля Месси 0 голов с игры.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года, нападающий перешёл за € 117 млн. В сезоне-2020/2021 в составе итальянского клуба Криштиану в пяти матчах забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. За национальную команду Роналду в 168 встречах забил 102 мяча.

Лионель Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл за сине-гранатовых 10 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. За сборную Аргентины форвард в 140 встречах забил 71 мяч.

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