У Криштиану Роналду 10 голов с игры в последних 10 матчах за сборную, у Лионеля Месси — 0
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 10 последних матчах в составе национальной команды забил 10 мячей с игры. За такой же отрезок у форварда «Барселоны» Лионеля Месси 0 голов с игры.
Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года, нападающий перешёл за € 117 млн. В сезоне-2020/2021 в составе итальянского клуба Криштиану в пяти матчах забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. За национальную команду Роналду в 168 встречах забил 102 мяча.
Лионель Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл за сине-гранатовых 10 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. За сборную Аргентины форвард в 140 встречах забил 71 мяч.
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