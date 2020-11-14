Источник: главный тренер «Милана» Пиоли заразился коронавирусом
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заразился коронавирусом, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере». Итальянскому наставнику «россонери» 20 октября исполнилось 55 лет.
9 октября 2019 года Стефано стал главным тренером итальянского клуба «Милан», подписав контракт на 2 года. В сезоне-2020/2021 «россонери» в семи турах Серии А набрали 17 очков (0 поражений) и занимают первое место в турнирной таблице. 22 ноября команда на выезде сыграет с «Наполи» в восьмом туре чемпионата Италии.
Клуб выступает на групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/2021. В трёх турах «Милан» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. 26 ноября «россонери» на выезде сыграют с «Лиллем».
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