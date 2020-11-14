Вагнер Лав будет зарабатывать € 1,2 млн в год по новому контракту с «Кайратом»
Нападающий Вагнер Лав будет зарабатывать € 1,2 млн в год по новому контракту с «Кайратом», сообщает журналист Иван Карпов в своём «телеграме». Ему выписали и подписной бонус в размере € 700 тыс. При этом всем футболистам команды были урезаны премиальные за чемпионство.
Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.
В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В 13 матчах чемпионата страны Вагнер забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).
«Кайрат» объявил о продлении контракта с Вагнером Лавом
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