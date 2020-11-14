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«Никогда не забуду это зрелище». Бауэр рассказал о первом визите на базу «Арсенала» Т

«Никогда не забуду это зрелище». Бауэр рассказал о первом визите на базу «Арсенала» Т
Футбол / РПЛ 0

Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал о странностях, с которыми сталкивался в России.

«Больше всего удивило спортивное питание в России. Оно не имеет ничего общего с тем, что я подразумеваю под едой для профессиональных спортсменов.

Когда впервые посетил тренировочную базу в Туле, увидел, как парни в раздевалке сидели перед телевизором, ели сушёную рыбу после удачного сеанса в сауне и запивали её чаем. Не думаю, что когда-нибудь смогу забыть это зрелище.

Повезло, что со мной переехала семья. Отношусь к выступлениям за «Арсенал» как к работе, но дома я муж и отец, так что про остальные проблемы могу забыть хотя бы на некоторое время", — приводит слова Бауэра Express.de.

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