Фёдор Кудряшов: сборная Турции всегда славилась индивидуальными качествами

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции.
«Сборная Турции всегда славилась индивидуальными качествами, игроки хорошего уровня. С нынешним главным тренером здорово прибавили в плане тактики, представляют собой сейчас хорошую команду. Хочется всегда выигрывать, но о Молдавии уже никто не думает. Все мысли о предстоящей игре, все готовятся в хорошем и рабочем настроении.
Российская и турецкая лиги разные. В России больше акцента на тактику, в Турции — на индивидуальные качества. Это наше самое большое отличие. Выделю всю сборную Турции. В Москве матч разделился на две части. В первом тайме мы доминировали, а во втором не получилось продолжить так играть, турки перехватили инициативу, играли здорово. С выходом Ундера у них стало больше получаться, но надо выделять всю команду, а не одного игрока. Не довлеет, что давно не выигрывали. Завтра постараемся исправить эту ситуацию", — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
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