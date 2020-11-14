Черчесов: с Россией у Турции не будет 50% футболистов, которые играли с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от состава соперника в предстоящем матче Лиги Наций с Турцией.



«По сравнению с прошлым матчем с Турцией у них произошли изменения, много ротации. В нашем понимании завтра у них 50% игроков не будет играть из тех, кто играл с Хорватией. Мобильная команда, качественные игроки, многие играют в европейских клубах. Нас ждёт хороший и интересный матч, к сожалению, без зрителей. В Турции они имеют особую роль и делают игру красивой.

Что касается Ундера, то здесь вариантов несколько. У шотландцев был Робертсон, и мы выбрали вариант, чтобы он бегал за нашим игроком, а не мы за ним. А то можно только соперника охранят, а самому ничего не делать. Выберем тот вариант, который посчитаем нужным. Есть те, кто с этим справится. Он хороший игрок, мы и в прошлой игре готовились, но из-за того, что он вышел на замену, не сумели перестроиться. Нам надо находить баланс в игре, а не концентрироваться на одном игроке, пусть и такого уровня», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).