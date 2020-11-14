Георгий Джикия станет капитаном сборной России в матче Лиги наций с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто станет капитаном национальной команды в предстоящем матче Лиги наций с Турцией.



«Джикия ответственно выполнял роль капитана, ему это знакомо по «Спартаку». Он прекрасно справился с ответственностью, хорошо руководил командой. Завтра тоже будет капитаном», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).



Джикия вызывается в национальную команду с 2017 года. Георгий провёл за сборную России 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Черчесов: с Россией у Турции не будет 50% футболистов, которые играли с Хорватией