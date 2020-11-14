Черчесов: неприятный момент был с Заболотным, Ерохиным и Лесовым
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда перенесла новости о возможном коронавирусе в стане команды перед предстоящим матчем Лиги наций УЕФА с Турцией.
«Неприятный момент был с Заболотным, Ерохиным и Лесовым. Программу они выполняли, в физическом состоянии хорошем, эмоциональное тем более, так как они долетели до нас. У нас есть время подумать до завтра. Возможно, кто-то из них выйдет и в основном составе», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
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