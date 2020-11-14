Черчесов: мы все ждём победы сборной России, но ситуации бывают разные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил важность анализа командной работы.



«Обращаем внимание только на свою работу, анализируем свою работу, чтобы доносить до игроков точно то, чего мы от них хотим. Мы все ждём победы, все её хотим. Но ситуации бывают разные. В сентябре приехали все, на кого мы рассчитывали, две встречи выиграли. В октябре в ходе сбора выпали основные игроки — Джикия, Фернандес, Маринато. На этом сборе идёт ротация. Не говорю, что это плохо, это факт. Нам надо на сборах находить сочетания, чтобы команда добивалась успеха. Для этого нужны нюансы, которых нам иногда не хватает. Много замен было, поэтому так случалось.

Другое дело, что из-за этой ситуации у нас много игроков, молодых игроков. Мы этому рады. Даём возможность себя проявлять — кто-то сдаёт, кто-то себя проявляет. Это нормальная ситуация во всех командах. Главное, внутри команды есть понимание, куда мы идём, как мы идём и чего хотим», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.