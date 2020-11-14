Сын Марадоны госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, попал в больницу в Неаполе, сообщает Football Italia.
По информации источника, 34-летний мужчина был госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Марадона-младший был доставлен в медицинское учреждение с высокой температурой и кашлем.
Напомним, Диего Марадона появился на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса. Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы, а 11 ноября был выписан из больницы.
- 14 ноября 2020
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