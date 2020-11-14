Президент РПЛ прокомментировал возможное введение системы Fan ID
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможное введение системы Fan ID в России.
«РПЛ совместно с РФС ведёт диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя. Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Напомним, система Fan ID действовала во время проведения чемпионата мира 2018 года в России. Ранее появилась информация, что в качестве эксперимента система будет функционировать уже в этом сезоне.
Источник: со следующего сезона в России будет введена система Fan ID
Рекомендуем вам
- 14 ноября 2020
-
16:23
-
16:12
-
16:09
-
16:07
-
15:49
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:48
-
14:48
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:02
-
14:01
-
13:36
-
13:29
-
12:54
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:24
-
12:12
-
11:48
-
11:45
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:04
-
10:47
-
10:29
-
10:28
-
10:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам