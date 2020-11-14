Президент РПЛ прокомментировал возможное введение системы Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможное введение системы Fan ID в России.

«РПЛ совместно с РФС ведёт диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя. Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Напомним, система Fan ID действовала во время проведения чемпионата мира 2018 года в России. Ранее появилась информация, что в качестве эксперимента система будет функционировать уже в этом сезоне.