Фигу — о Месси: если не хочешь где-то быть, ничто не изменит твоего мнение

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу прокомментировал ситуацию с форвардом Лионелем Месси, который хотел уйти из каталонского клуба минувшим летом.
«Наблюдал за историей с Месси и его попыткой покинуть „Барселону“. Как и все любители футбола, был заинтригован и удивлён. У Месси были причины для принятия такого решения, но не знаю, что там произошло. Все клубы хотят видеть у себя Месси, но это зависит от финансового фактора и желания футболиста. Но опыт показывает, если не хочешь где-то быть, ничто не изменит твоего мнения», — приводит слова Фигу Marca.
Напомним, по окончании сезона Месси уведомил через факс «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».
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