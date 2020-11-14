У игрока мёнхенгладбахской «Боруссии» положительный тест на коронавирус

У одного из игроков мёнхенгладбахской «Боруссии» положительный тест на коронавирус. По личной просьбе игрока клуб отказывается назвать его имя.



«Инфицированный находится на карантине, другие игроки и представители команды не должны отправляться на изоляцию. Результаты остальных тестов, сданных в пятницу, отрицательные», — написали представители пресс-службы «Боруссии» в своём «твиттере».



8 ноября команда провела последний матч – в восьмом туре Бундеслиги сыграла с «Байером» (3:4). В семи турах «Боруссия» М набрала 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. 21 ноября в восьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» примет «Аугсбург». Клуб выступает в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. В трёх турах команда набрала пять очков и лидирует в группе B. 25 ноября в четвёртом туре «Боруссия» примет донецкий «Шахтёр».

«Бавария» связывалась с представителями хавбека мёнхенгладбахской «Боруссии» Закарии