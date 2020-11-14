Депутат Госдумы: введение системы Fan ID — это требование МВД и сегодняшних условий

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное введение системы Fan ID в России.



«Система Fan ID будет введена. Эта система может обеспечить безопасность на стадионе, и её вводят во всем мире, нужно принять это как должное. Сейчас это требование МВД и сегодняшних условий. Лично я это поддерживаю. Сейчас и Ростуризм перенял практику электронных виз, планируя продвигать развитие туризма среди иностранцев.



Я действительно являюсь одним из соавторов закона о пиве, но никакой связи между Fan ID и пивом нет. Есть связь между внедрением системы идентификации болельщика, так как все стадионы должны быть ею оборудованы. У нас были консультации с МВД и другими министерствами, от которых зависит наш законопроект. В этом году мы, надеюсь, утвердим обеспечение 17 стадионов такой системой, деньги выделены. Не думаю, что после этого будут претензии по продвижению нашего закона. Сейчас он немного застрял во втором чтении, так как есть жёсткая позиция МВД. Но мы двигаемся, деньги выделены, и ничто не может препятствовать нашему закону», — приводит слова Свищева Sport24.

Президент РПЛ прокомментировал возможное введение системы Fan ID