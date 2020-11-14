Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортдиректор «Тамбова»: не о Fan ID надо думать, а о пандемии и здоровье болельщиков

Спортдиректор «Тамбова»: не о Fan ID надо думать, а о пандемии и здоровье болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о самочувствии после выздоровления и поделился мыслями о возможном введении Fan ID.

«После коронавируса выздоровел. Потихоньку возвращаюсь к работе, надеюсь быстро поправиться до конца.

Что касается Fan ID, мне кажется, сейчас нам совсем не об этом надо думать, мы ещё не готовы. Надо думать о здоровье болельщиков, о пандемии и таких вещах, а не о том, как сейчас делать подобные вещи с болельщиками. Не та ситуация», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, появилась информация, что со следующего сезона в России будет введена система Fan ID, которая повторит ту, что действовала во время чемпионата мира 2018 года. Паспортов выдавать не будут – участникам нужно будет зарегистрироваться в цифровой системе.

Источник: со следующего сезона в России будет введена система Fan ID
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020