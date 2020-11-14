Спортдиректор «Тамбова»: не о Fan ID надо думать, а о пандемии и здоровье болельщиков

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о самочувствии после выздоровления и поделился мыслями о возможном введении Fan ID.
«После коронавируса выздоровел. Потихоньку возвращаюсь к работе, надеюсь быстро поправиться до конца.
Что касается Fan ID, мне кажется, сейчас нам совсем не об этом надо думать, мы ещё не готовы. Надо думать о здоровье болельщиков, о пандемии и таких вещах, а не о том, как сейчас делать подобные вещи с болельщиками. Не та ситуация», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, появилась информация, что со следующего сезона в России будет введена система Fan ID, которая повторит ту, что действовала во время чемпионата мира 2018 года. Паспортов выдавать не будут – участникам нужно будет зарегистрироваться в цифровой системе.
- 14 ноября 2020
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