Спортдиректор «Тамбова»: не о Fan ID надо думать, а о пандемии и здоровье болельщиков

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о самочувствии после выздоровления и поделился мыслями о возможном введении Fan ID.



«После коронавируса выздоровел. Потихоньку возвращаюсь к работе, надеюсь быстро поправиться до конца.



Что касается Fan ID, мне кажется, сейчас нам совсем не об этом надо думать, мы ещё не готовы. Надо думать о здоровье болельщиков, о пандемии и таких вещах, а не о том, как сейчас делать подобные вещи с болельщиками. Не та ситуация», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, появилась информация, что со следующего сезона в России будет введена система Fan ID, которая повторит ту, что действовала во время чемпионата мира 2018 года. Паспортов выдавать не будут – участникам нужно будет зарегистрироваться в цифровой системе.

Источник: со следующего сезона в России будет введена система Fan ID