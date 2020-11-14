«Милан» предлагает Доннарумме € 6,5 млн в год, но агент игрока Райола требует больше

«Милан» и вратарь Джанлуиджи Доннарумма продолжают переговоры о продлении контракта. Как сообщает Calciomercato.com, в последнее время между руководством итальянского клуба и окружением игрока идут оживлённые дискуссии.

По информации источника, голкипер хочет остаться в миланской команде на долгие годы, однако предложение «Милана» составляет € 6,5 млн плюс бонус, а агент футболиста Мино Райола просит для Джанлуиджи € 7,5 млн. Миланцы предлагают Доннарумме соглашение до 2024 года и надеются, что игрок поставит подпись до Рождества. Более того, Райола требует включить в сделку пункт о сумме отступных за голкипера на случай невыхода команды в Лигу чемпионов. Руководство не хочет включать такую опцию.

Джанлуиджи — воспитанник «Милана». Действующее соглашение Доннаруммы с клубом рассчитано до 2021 года. За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году.