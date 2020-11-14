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У Кейна угнали машину за £ 100 тысяч. Игрок считает, что банда грабит только футболистов

У Кейна угнали машину за £ 100 тысяч. Игрок считает, что банда грабит только футболистов
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал жертвой угонщиков, сообщает The Sun. Преступники угнали Range Rover стоимостью £ 100 тысяч (€ 111 тысяч).

Преступление произошло 25 октября в престижном районе в Чингфорде, Восточный Лондон. Злоумышленники хотели украсть именно автомобиль Кейна. Согласно данным с камер видеонаблюдения, неизвестные проезжали на одной и той же машине мимо Range Rover несколько раз в прошлом месяце. Угонщики использовали электронное устройство, чтобы открыть авто. Подозреваемых по делу пока нет.

Кейн стал третьим игроком «шпор», которого ограбили за последние месяцы. Ранее Деле Алли и Ян Вертонген подверглись нападению вооружённых грабителей. «Гарри считает, что стал мишенью банды, которая специализируется на футболистах. Это ограбление — не случайность», — сказал источник, близкий к Кейну.

Отметим, Кейн получает около £ 200 тысяч в неделю по контракту с «Тоттенхэмом».

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