У Кейна угнали машину за £ 100 тысяч. Игрок считает, что банда грабит только футболистов

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал жертвой угонщиков, сообщает The Sun. Преступники угнали Range Rover стоимостью £ 100 тысяч (€ 111 тысяч).
Преступление произошло 25 октября в престижном районе в Чингфорде, Восточный Лондон. Злоумышленники хотели украсть именно автомобиль Кейна. Согласно данным с камер видеонаблюдения, неизвестные проезжали на одной и той же машине мимо Range Rover несколько раз в прошлом месяце. Угонщики использовали электронное устройство, чтобы открыть авто. Подозреваемых по делу пока нет.
Кейн стал третьим игроком «шпор», которого ограбили за последние месяцы. Ранее Деле Алли и Ян Вертонген подверглись нападению вооружённых грабителей. «Гарри считает, что стал мишенью банды, которая специализируется на футболистах. Это ограбление — не случайность», — сказал источник, близкий к Кейну.
Отметим, Кейн получает около £ 200 тысяч в неделю по контракту с «Тоттенхэмом».
- 14 ноября 2020
-
17:54
-
17:50
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
16:53
-
16:53
-
16:51
-
16:43
-
16:42
-
16:23
-
16:12
-
16:09
-
16:07
-
15:49
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:48
-
14:48
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:02
-
14:01
-
13:36
-
13:29
-
12:54
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:24
-
12:12