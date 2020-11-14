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Сборная Норвегии не вылетела на матч с Румынией, встреча с Австрией также под вопросом

Сборная Норвегии не вылетела на матч с Румынией, встреча с Австрией также под вопросом
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Норвегии не вылетела на матч Лиги наций с Румынией, который намечен на завтра, 15 ноября. Об этом сообщает сайт федерации футбола Норвегии.

Минздрав страны дал указание национальной команде пройти карантин, несмотря на то, что все 39 футболистов, в том числе прибывшие из-за границы, прошли тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного члена команды COVID-19 не выявлен. Представители футбольной федерации уже обратились за письменным разрешением на выезд из Норвегии.

Команда выступила с заявлением, в котором выразила разочарование решением властей. По словам членов коллектива, частный самолёт, собственный отель и транспорт значительно уменьшает риск заражения. В заявлении также написано, что представители сборной всё же надеются, что разрешение на выезд они получат.

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