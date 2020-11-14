Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент испанской Примеры рассказал о наиболее пострадавших клубах во время пандемии

Президент испанской Примеры рассказал о наиболее пострадавших клубах во время пандемии
Футбол / Испания 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что лига имеет около € 500 млн убытков, поэтому некоторые клубы будут вынуждены урезать зарплату своим представителям.

«Некоторым клубам необходимо продолжить работу по сокращению фонда заработной платы. Больше всего пострадали «Валенсия», «Барселона», «Реал». Чтобы закончить сезон, испанской лиге не хватит € 490 млн на оплату клубных расходов. Но ситуация у всех разная.

Мы выявили 17 клубов. У кого-то не хватает € 100 млн, у кого-то — € 3 млн. Например, «Валенсия» не участвует в Лиге чемпионов, а клуб критикуют за то, что продает игроков. Он и должен их продавать. А «Барселона» должна снизить зарплату игрокам, чтобы закончить сезон. У них нет другого выбора", — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Президент Примеры также заявил, что другие лиги находятся в более сложной ситуации, чем испанская, и был удивлён, что клубы английской Премьер-лиги тратят € 1,2 млрд на трансферы в нынешних условиях.

«Атлетико» попытается купить хавбека «РБ Лейпциг»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020