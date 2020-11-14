Президент испанской Примеры рассказал о наиболее пострадавших клубах во время пандемии

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что лига имеет около € 500 млн убытков, поэтому некоторые клубы будут вынуждены урезать зарплату своим представителям.

«Некоторым клубам необходимо продолжить работу по сокращению фонда заработной платы. Больше всего пострадали «Валенсия», «Барселона», «Реал». Чтобы закончить сезон, испанской лиге не хватит € 490 млн на оплату клубных расходов. Но ситуация у всех разная.

Мы выявили 17 клубов. У кого-то не хватает € 100 млн, у кого-то — € 3 млн. Например, «Валенсия» не участвует в Лиге чемпионов, а клуб критикуют за то, что продает игроков. Он и должен их продавать. А «Барселона» должна снизить зарплату игрокам, чтобы закончить сезон. У них нет другого выбора", — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.



Президент Примеры также заявил, что другие лиги находятся в более сложной ситуации, чем испанская, и был удивлён, что клубы английской Премьер-лиги тратят € 1,2 млрд на трансферы в нынешних условиях.