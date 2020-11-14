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Техническое поражение «Наполи» в матче с «Ювентусом» может быть отменено

Техническое поражение «Наполи» в матче с «Ювентусом» может быть отменено
Футбол / Италия 0

Председатель апелляционного суда Марио Саннино рассказал, что в силах ведомства отменить вердикт по матчу 3-го тура Серии А между «Наполи» и «Ювентусом». Напомним, дисциплинарная комиссия лиги присудила «Наполи» техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч, постановив, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска встречи. Кроме поражения неаполитанцы наказаны снятием одного очка.

«Это будет зависеть от того, на какие нарушения «Наполи» укажет в апелляции. Это последний уровень апелляции в системе спортивного правосудия. Мы не просто изучаем конкретные нарушения правил или ошибки в трактовке.

Этот суд существует с 2014 года, и юристы «Наполи» знают, как найти возможные несоответствия. Штраф по очкам также может быть отменён, но, опять же, это зависит от того, что указано. Есть ещё один способ обжалования — окружной гражданский апелляционный суд", — цитирует Саннино Football Italia.

Местные органы здравоохранения из-за вспышки коронавируса в неаполитанской команде рекомендовали ей не приезжать на матч с «Ювентусом». «Наполи» не смог вылететь в Турин, так как команду не пустили на борт самолёта. До этого футболисты «Наполи» Элиф Элмас и Петр Зелински заразились коронавирусом.

«Наполи» присудили техническое поражение и -1 очко за неявку на матч с «Ювентусом»
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