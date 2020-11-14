Марадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин и Зайнутдинов — на 2-м месте

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили стал лучшим игроком по итогам октября по версии болельщиков.

«Болельщики признали Константина Марадишвили лучшим игроком по итогам октября. Он принял участие во всех пяти встречах «армейцев» в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матча с «Уралом», в котором забил дебютный гол за основной состав.



По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Константин набрал 18% голосов. В голосовании приняло участие 13 447 человек», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Защитник ЦСКА Виктор Васин и хавбек Бактиёр Зайнутдинов отстали от Марадишвили всего на 1%. Никола Влашич и Игорь Акинфеев набрали по 11%.

В октябре Марадишвили провёл за ЦСКА пять матчей, забил один гол.