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Марадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин и Зайнутдинов — на 2-м месте

Марадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин и Зайнутдинов — на 2-м месте
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили стал лучшим игроком по итогам октября по версии болельщиков.

«Болельщики признали Константина Марадишвили лучшим игроком по итогам октября. Он принял участие во всех пяти встречах «армейцев» в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матча с «Уралом», в котором забил дебютный гол за основной состав.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Константин набрал 18% голосов. В голосовании приняло участие 13 447 человек», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Защитник ЦСКА Виктор Васин и хавбек Бактиёр Зайнутдинов отстали от Марадишвили всего на 1%. Никола Влашич и Игорь Акинфеев набрали по 11%.

В октябре Марадишвили провёл за ЦСКА пять матчей, забил один гол.

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