«Зенит» показал тренировку Малкома с командой

Пресс-служба «Зенита» на YouTube-канале выложила видео с тренировки петербургской команды во время международной паузы.

В тренировке вместе с командой принимал участие бразильский нападающий «Зенита» Малком.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал процесс подготовки клуба к возобновлению Российской Премьер-Лиги после паузы на матчи национальной команды. По его словам, Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе, а Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми.

Малком получил повреждение в преддверии матча с «Сочи» (3:1) и с тех пор не выходил на поле. Бразилец сыграл в этом сезоне 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.