«Зенит» показал тренировку Малкома с командой
Пресс-служба «Зенита» на YouTube-канале выложила видео с тренировки петербургской команды во время международной паузы.
В тренировке вместе с командой принимал участие бразильский нападающий «Зенита» Малком.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал процесс подготовки клуба к возобновлению Российской Премьер-Лиги после паузы на матчи национальной команды. По его словам, Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе, а Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми.
Малком получил повреждение в преддверии матча с «Сочи» (3:1) и с тех пор не выходил на поле. Бразилец сыграл в этом сезоне 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Семак: Азмун и Дриусси работают индивидуально, Малком частично участвует в занятиях
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