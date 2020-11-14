Португалия — Франция: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Португалия — Франция. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Франция.
Матч обслужит бригада арбитров из Германии. Главный арбитр встречи — Тобиас Штилер. В судейскую бригаду войдут ассистенты Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Саша Штегеманн.
Португальцы занимают первое место в турнирной таблице группы 3 лиги A, набрав 10 очков. Столько же — у сборной Франции, однако французы уступают португальцам по дополнительным показателям. В группу 3 также входят сборные Хорватии (3) и Швеции (0). Встреча матча первого круга между Португалией и Францией завершилась со счётом 0:0.
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