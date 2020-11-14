Швеция — Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швеция — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме (Швеция). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Хорватия.
Матч обслужит бригада арбитров из Германии. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт. В судейскую бригаду войдут ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Роберт Шредер.
Шведы занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 3 лиги A, не набрав ни одного очка. Хорваты (3) — на третьем месте. Лидером группы является сборная Португалии (10). Столько же очков у сборной Франции, однако французы уступают португальцам по дополнительным показателям. Встреча первого круга между Швецией и Хорватией завершилась победой хорватов со счётом 2:1.
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