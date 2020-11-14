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Германия — Украина: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Германия — Украина: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Германия — Украина. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Украина.

Матч обслужит бригада арбитров из Румынии. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган. В судейскую бригаду войдут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.

Немцы занимают второе место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 6 очков. Украинцы (6) — на третьем месте, однако уступают Германии по дополнительным показателям. Лидером группы является сборная Испании (7). Встреча первого круга между Германией и Украиной завершилась победой немцев со счётом 2:1.

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