Германия — Украина: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Германия — Украина. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Украина.



Матч обслужит бригада арбитров из Румынии. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган. В судейскую бригаду войдут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.



Немцы занимают второе место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 6 очков. Украинцы (6) — на третьем месте, однако уступают Германии по дополнительным показателям. Лидером группы является сборная Испании (7). Встреча первого круга между Германией и Украиной завершилась победой немцев со счётом 2:1.